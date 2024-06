Welche Kfz-Versicherer Vema-Makler empfehlen

Die Vema führt in regelmäßigen Abständen Makler-Befragungen zur Produktqualität in verschiedenen Sparten durch. Im Rahmen dieser Qualitätsumfragen wurden die Partnerbetriebe gebeten, die drei meistgenutzten Anbieter in den jeweiligen Sparten zu nennen. Zu bewerten galt es die Produktqualität, die Qualität der Antragsbearbeitung sowie die Policierung. Auch nach den Erfahrungen im Leistungsfall und der Erreichbarkeit wurde gefragt. Die Ergebnisse nach Sparten:

Private Einzelrisiken

Itzehoer (16,28 Prozent der Nennungen) VHV (16,12 Prozent) R+V Gruppe (13,62 Prozent)

Oldtimer

OCC (34,82 Prozent) Württembergische (19,22 Prozent) Allianz (7,89 Prozent)

Kleinflotten

R+V Gruppe (23,41 Prozent) Allianz (17,31 Prozent) VHV (14,33 Prozent)

Großflotten

R+V Gruppe (25,74 Prozent) Allianz (16,91 Prozent) VHV (12,13 Prozent)

Die Vema steht nach eigenen Angaben rund 4.600 mittelständischen Partnerbetrieben mit 32.000 Personen zur Verfügung.