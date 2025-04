Bilanz 2024: „Ein Wachstumssprung, wie wir ihn noch nicht erlebt haben“

„Rückblickend ist es uns gelungen, die Rücklagen, die wir in der schadenseitig positiven Corona-Phase aufgebaut haben, an unsere Versicherten zurückzugeben und durch einen kalkulierten Gang in die Verlustzone umzuwandeln in einen Wachstumssprung, wie wir ihn in der fast 120-jährigen Geschichte der Itzehoer noch nicht erlebt haben“, bilanzierte Ludka.