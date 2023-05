William Blair Investment verstärkt deutschen Vertrieb

William Blair hat die behördliche Genehmigung zur Eröffnung eines lokalen Büros in Frankfurt erhalten, um seine lokale Präsenz in Deutschland zu stärken und dem wachsenden Kundeninteresse gerecht zu werden. Body wird an Tom Ross, Partner und Leiter des internationalen Vertriebs, berichten.

Body kommt mit rund 25 Jahren Erfahrung in Business Development und Client Relationship Management in Deutschland und Österreich sowohl im institutionellen als auch im Wholesale-Geschäft zu William Blair Investment Management. Zuvor war Body in leitenden Positionen tätig, zuletzt als Geschäftsführer und Leiter Deutschland und Österreich bei der Union Bancaire Privée und bei Aberdeen Asset Managers Deutschland. In seiner neuen Funktion wird Body für die Entwicklung des institutionellen Geschäfts und den Wholesale-Vertrieb in Deutschland verantwortlich sein. Maximilian Hörwick, Institutional Business Development and Client Service, Europe, mit Sitz in Zürich, wird im deutschen Markt mit Thomas zusammenarbeiten und dabei seine langjährige Erfahrung in der Betreuung von Institutionllen Investoren und Anlageberatern einbringen.

Tom Ross, Partner und Leiter des internationalen Vertriebs bei William Blair Investment Management: “Diese Ernennung ist ein weiterer Beweis für unser Engagement in Europa, da wir in der gesamten Region expandieren und unseren Kunden eine lokale Präsenz bieten. Wir freuen uns, Thomas willkommen zu heißen, der eine wichtige Rolle bei der Unterstützung unseres Vertriebsteams und unserer Aktivitäten in der DACH-Region spielen wird. Thomas ist eine erfahrene Führungskraft, die den Bereich Wholesale und den institutionellen Markt hervorragend kennt und die Herausforderungen und Chancen für unsere Kunden versteht.”

Thomas Body, Leiter Vertrieb Deutschland: “Mein Start bei William Blair erfolgt zu einem sehr spannenden Zeitpunkt, da das Unternehmen seine globale Präsenz weiter ausbaut, um die lokalen Bedürfnisse von Kunden zu erfüllen. Die partnerschaftliche Struktur und die kundenorientierte Kultur des Unternehmens kommen Anlegern in der Region sehr entgegen. Ich freue mich darauf, Kunden ein attraktives Angebot an qualitativ hochwertigen Anlageprodukten für Aktien und Schwellenländeranleihen zu bieten”.