Berenberg: Neuer Leiter Portfoliomanagement Multi Asset

Djukic verfügt über langjährige Erfahrung und ausgewiesene Expertise im Management von Vermögensverwaltungsmandaten sowie Spezial- und Publikumsfonds in den Kategorien Multi Asset und Aktien. Er berichtet an Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth & Asset Management.



Dejan Djukic übernimmt in seiner Funktion die Verantwortung für die Portfoliomanager und das Management der vermögensverwaltenden Multi Asset-Strategien und -Mandate sowie mehrerer Multi Asset-Publikumsfonds des Wealth & Asset Managements von Berenberg, unter anderem das Kernprodukt Berenberg Multi Asset Balanced. Djukic tritt in seiner Funktion die Nachfolge von Ansgar Nolte an. Prof. Dr. Bernd Meyer, Chefanlagestratege und Leiter Multi Asset im Wealth & Asset Management, kommentiert: „Wir freuen uns sehr, dass wir uns die Expertise von Dejan Djukic sichern konnten. Er verfügt über umfassende Kenntnisse im Management von Multi-Asset-Strategien sowie dem Aufsatz von Investmentprozessen in der Vermögensverwaltung, die er bei zwei namhaften Wettbewerbern gewonnen hat. Er wird gemeinsam mit uns unseren bewährten Investmentansatz weiterverfolgen, kontinuierlich fortentwickeln und unseren Wachstumsprozess begleiten.“



Zuletzt leitete Djukic bei der DZ-Privatbank ein für großvolumige Spezial-Mandate und -Produktlinien verantwortliches Team von Senior Portfoliomanagern. Darüber hinaus managte er verschiedene Publikums- und Spezialfonds. Zuvor war er bei der Commerzbank, wo er 2013 seine berufliche Karriere startete. Als stimmberechtigtes Mitglied des Investmentkomitees verantwortete er dort die Asset Allocation des Asset Managements. Zudem war er hauptverantwortlich für die Entwicklung sowie das Management von Publikumsfonds in Milliardenhöhe und die Weiterentwicklung des Investmentprozesses zuständig. Djukic hat einen Master in Finance von der Bergischen Universität Wuppertal. „Ich freue mich sehr, Teil des herausragenden Investmentteams von Berenberg zu werden und die mehrfach ausgezeichneten Multi-Asset-Strategien und -Produkte aktiv mitzugestalten“, so Djukic.



Das Wealth & Asset Management von Deutschlands ältester Privatbank ist in den zurückliegenden Jahren stark gewachsen. Derzeit werden von den Anlageexperten rund 40 Milliarden Euro verwaltet.