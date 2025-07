Björn Deyer wechselt zur DWS

Björn Deyer wird bei der DWS am 1. Oktober Leiter für die Bereiche Altersvorsorge, Versicherungen und IFAs/Pools sowie Multi-Level-Vertriebe in Deutschland. Der 46-Jährige wechselt von Union Investment, wo er zuletzt als Abteilungsdirektor das Produktmanagement Vorsorge und Kooperationen geleitet hat und für Altersvorsorgelösungen, Ansparprodukte und das Kooperationsgeschäft mit Versicherungen verantwortlich zeichnete.

Mit der neu geschaffenen Rolle vereint die DWS die Teams für übergreifende Altersvorsorgelösungen, die Betreuung von Versicherungen sowie den Vertrieb über IFAs unter einer Leitung, um Stärken und operative Prozesse enger zu verzahnen und die strategische Ausrichtung in diesen Bereichen weiter zu schärfen. Darüber hinaus wird Deyer weiterhin einen wichtigen Beitrag zur Verbandsarbeit des BVI und der Weiterentwicklung der Regulatorik zur Altersvorsorge leisten. Als langjähriges Mitglied im Altersvorsorgeausschuss des BVI hat er die Branchenposition gegenüber Politik und Verbänden bereits in der Vergangenheit maßgeblich mitgeprägt. Deyer wird an Stefan Vollmer, Leiter Wholesale Deutschland bei der DWS, berichten.

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Björn Deyer einen ausgewiesenen Spezialisten für Versicherungs- und Altersvorsorgelösungen gewinnen konnten. Damit setzen wir ein klares Zeichen für die Relevanz der Altersvorsorge und für unser Bestreben, die Zukunft dieses zentralen Themas gemeinsam mit unseren Partnern und dem Markt mitzugestalten“, so Vollmer.

Vor seiner über 16-jährigen Zeit bei Union Investment, wo er vor seiner aktuellen Rolle das Produktmanagement Vorsorge leitete sowie als Senior Produktmanager tätig war, war Deyer unter anderem als Produktmanager für den Investmentbereich der Delta Lloyd Deutschland AG verantwortlich. Er ist Diplom-Betriebswirt mit dem Schwerpunkt Versicherungs- und Risikomanagement und Certified European Financial Analyst.