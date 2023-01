Start des Hinweisgeberschutzgesetzes: Hiscox lanciert Compliance-Versicherung

Mit dem im Dezember durch den Bundestag verabschiedeten Hinweisgeberschutzgesetz („EU-Whistleblower-Richtlinie“) verpflichtet der Gesetzgeber Unternehmen, durch wesentliche Verfahren und Anforderungen Hinweisgebende, sogenannte „Whistleblower“, in ihrem beruflichen Umfeld besser zu schützen. Um zu gewährleisten, dass Unternehmen die Richtlinie professionell umsetzen und auf mögliche Vorfälle vorbereitet sind, ergänzt Hiscox nun sein Produktportfolio um eine neue Compliance-Versicherung.

Hilfestellung für Unternehmen: Umsetzung gesetzlicher Vorgaben

Sobald das Hinweisgeberschutzgesetz in den nächsten Wochen offiziell verkündet wird, haben Unternehmen ab 250 Mitarbeitern drei Monate Zeit, die Richtlinie intern umzusetzen. Dies bedeutet neben dem Schutz von Whistleblowern auch die Einführung eines sicheren Hinweis­gebersystems und die Gewährleistung, dass spätestens nach sieben Tagen eine Eingangsbestätigung an die hinweisgebende Person gegeben wird; innerhalb von drei Monaten nach einem Vorwurf oder Hinweis muss eine Rückmeldung an den Hinweisgeber erfolgen.

Unternehmen ab 50 Mitarbeitern gewährt der Gesetzgeber eine Umsetzungsfrist bis zum 17. Dezember 2023. Auch in Österreich könnte das Gesetz bereits in der nächsten Parlamentssitzung verabschiedet werden. Es soll Hinweisgebenden eine unkomplizierte Meldung von Verstößen und Missständen in Unternehmen ermöglichen und sie vor beruflichen Repressalien schützen. Bei nicht ordnungsgemäßer Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben drohen Haftungsgefahren. Die Compliance-Versicherung, die Hiscox nun vorstellt, setzt hier an und soll die Versicherten dabei untestützen, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

„Die Compliance-Versicherung löst ein ganz konkretes Problem von Unternehmen und liefert dadurch einen echten Mehrwert: Das Produkt hilft den Versicherten, die gesetzlichen Vorgaben professionell zu implementieren und sich zudem auf mögliche Krisenereignisse vorzubereiten. Damit haben sie die Gewissheit, dass weltweit erforderliche Ressourcen für unvorhersehbare Ereignisse, wie interne Ermittlungen vorhanden sind“, erklärt Stefan Sievers, Underwriting Manager Special Risks bei Hiscox Deutschland.

Zentrale Leistungen und Kosten der neuen Versicherungslösung

Die Compliance-Versicherung deckt eine Vielzahl an Ereignissen und Frühphasenauslösern ab: Diese umfassen nicht nur den konkreten Eintritt eines Schadens, sondern darüber hinaus auch den Verdacht auf Eintritt, die unmittelbare Gefahr eines Versicherungsfalles und die Behauptung, dass ein Versicherungsfall eingetreten ist. Sollte einer dieser Fälle zutreffen, gewährt die Police sofortige Unterstützung.

Durch frühzeitiges Einschreiten lassen sich Haftungsansprüche und Reputationsschäden vermeiden, die möglicherweise mit einer späteren externen Aufdeckung verbunden wären. Außerdem bietet die Versicherung Zugriff auf das Expertenwissen der weltweit führenden, spezialisierten Risikoberatung Control Risks, mit der Hiscox exklusiv kooperiert und mit der bereits eine langjährige Partnerschaft besteht.

„Mit ihrem Fachwissen und internationalen Ressourcen kann Control Risks nahezu bei allen Szenarien unterstützen – seien es Betrugs-, Korruptions- oder andere Reputationsrisiken“, sagt Sievers. „Die meisten deutschen national oder international tätigen Unternehmen verfügen nicht über entsprechende interne Ressourcen oder Prozesse, um Untersuchungen professionell und zeitnah durchzuführen. Hinzukommt, dass externe Experten kurzfristig schwer zu finden sind.

Laut Sievers hält Control Risks die nötigen Ressourcen für Hiscox Kunden ohne Aufpreis innerhalb einer festen Versicherungsprämie bereit. Damit verbunden sind Beratungsleistungen und Supports, bevor ein Schaden entstünden und Versicherungsschutz notwendig sei, so Sievers.

E-Learnings bei Vertragsabschluss

Zudem erfolgt eine Übernahme aller Kosten von Control Risks für bis zu 60 Tage für Ermittlungs-, Forensik- und Krisenmanagementdienste und die zusätzliche Übernahme von Reputationskosten bis zu 100.000 Euro je Schadenfall. Des Weiteren werden E-Learnings bei Vertragsabschluss für eine wirksame Implementierung der Versicherungspolice in bestehende Prozesse angeboten

Hiscox Versicherungsnehmer können auf Legal Tegrity zurückgreifen. Hierbei handelt es sich um ein digitales Hinweisgebersystem, das Ihnen mit einem Rabatt angeboten wird. Die Plattform fungiert als sicherer, digitaler Briefkasten für Hinweisgeber und Geschäftsführung.