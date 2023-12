Vorstand der DEVK Rechtsschutz-Versicherung stellt sich neu auf

Olaf Nohren, Dr. Nabila Abaza-Uhrberg und Elmar Kaube steigen innerhalb des Konzerns auf. Übergangsweise besteht der Rechtsschutz-Vorstand damit aus fünf Personen. In zwei Schritten geben die bisherigen Vorständinnen Annette Hetzenegger und Tarja Radler die Leitung ab.

Zum Jahreswechsel verlässt Tarja Radler nach langjähriger Vorstandstätigkeit die DEVK auf eigenen Wunsch. Radler wechselt zum Roland Rechtsschutz und übernimmt dort zum 1. Januar als Chief Insurance Officer eines der drei Vorstandsressorts.

Annette Hetzenegger, die seit Mai 2021 im Vorstand der DEVK Rechtsschutz-Versicherungs-AG ist, gibt ihren Posten für diese Gesellschaft Ende April 2024 ab. In der Übergangszeit verantworten die fünf Vorstandsmitglieder gemeinsam die Rechtsschutzversicherung des Kölner Versicherers.

Vertriebsprofi wird Rechtsschutz-Vorstand

Ab Mai 2024 übernimmt Olaf Nohren dann vollständig die operativen Ressorts der Gesellschaft; darunter den Betrieb, Schaden sowie den Vertrieb. Der 58-Jährige ist bereits über 40 Jahre für die DEVK tätig – davon rund 17 Jahre als Leiter der Hauptabteilung Vertrieb. Außerdem ist er seit 2009 Geschäftsführer der DEVK-Service GmbH. Beide Tätigkeiten legt Nohren mit seinem Wechsel in den Vorstand nieder. Über die Nachfolge wird im Dezember entschieden.

Rechtsexpertin steigt auf

Dr. Nabila Abaza-Uhrberg wird ihre Vorstandsposition neben ihren bisherigen Funktionen ausüben. Seit Januar 2020 leitet sie die Konzernrechtsabteilung und ist Chief Compliance Officer der DEVK Versicherungen. Nach ihrem Studium der Rechtswissenschaft in Köln verbrachte die heute 56-Jährige mehrere Jahre in den USA – unter anderem an der Stanford University. Ihren beruflichen Werdegang begann Abaza-Uhrberg dann bei der General Reinsurance, vormals Kölnische Rück. Nach Stationen bei der Bank Oppenheim und der ROLAND Rechtsschutz-Versicherung trat sie im Januar 2019 in die Dienste der DEVK ein. Im neuen Rechtsschutz-Vorstand verantwortet Dr. Nabila Abaza-Uhrberg vor allem die rechtlichen Themen der Gesellschaft.

Controller im Rechtsschutz-Vorstand

Auch Elmar Kaube behält seine bisherige Position im DEVK-Konzern: Neben der Vorstandstätigkeit bleibt er Leiter der Hauptabteilung Unternehmensplanung und -controlling sowie Risikomanagement. Seit rund 20 Jahren hat der 58-Jährige diese Position inne. 1985 startete er zunächst seine Ausbildung zum Versicherungskaufmann bei der DEVK. Später studierte er BWL.

Viele Jahre arbeitete Kaube in verschiedenen Funktionen für den Kölner Versicherer. In den letzten sieben Jahren verantwortete er als Schlüsselfunktion Risikomanagement unter anderem den Aufbau des Zentralen Risikomanagements der DEVK Versicherungen. Unternehmensübergreifend engagiert sich Kaube seit drei Jahren als Leiter des Arbeitskreises VGA Sprecherausschüsse in der Versicherungsbranche. Im Rechtsschutz-Vorstand wird sich Kaube künftig um die finanziellen Aspekte kümmern – darunter das Rechnungswesen, Controlling und Risikomanagement.