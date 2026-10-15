Zusatzbeitrag 2027: Lücke zwischen Prognose und Realität bei Krankenkassen

Der GKV-Schätzerkreis prognostiziert für die Krankenkassenbeiträge 2027 einen unveränderten Zusatzbeitrag von 2,9 Prozent. Für 2026 lag der tatsächliche Durchschnitt schon darüber, wie der GKV-Spitzenverband zeigt. Entscheidend ist am Ende der Satz der eigenen Kasse.

Die Krankenkassenbeiträge 2027 bleiben nach amtlicher Prognose stabil. Der GKV-Schätzerkreis legte am 14. Oktober 2026 seine Finanzprognose vor. Für das kommende Jahr liegt der kalkulatorische Zusatzbeitragssatz demnach weiterhin bei 2,9 Prozent im Schnitt. Im Gremium wirken Fachleute des Bundesgesundheitsministeriums, des Bundesamts für Soziale Sicherung sowie des GKV-Spitzenverbands mit. Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann (CDU) erklärt dazu: „Der durchschnittliche Zusatzbeitragssatz bleibt im kommenden Jahr stabil. Nach wiederholten Beitragserhöhungen ist das ein gutes Zeichen.“

Bei den 2,9 Prozent handelt es sich allerdings um einen rechnerischen Wert. Was Mitglieder tatsächlich zahlen, hängt von ihrer Kasse ab. Hinzu kommt der allgemeine Beitragssatz, der 14,6 Prozent des beitragspflichtigen Einkommens ausmacht und von Arbeitnehmern und Arbeitgebern je zur Hälfte getragen wird.

Zusatzbeitrag 2026 lag schon über der Prognose

Genau an der Differenz zwischen Prognose und Praxis entzündet sich Kritik. Für 2026 hatte der Schätzerkreis ebenfalls 2,9 Prozent angesetzt, für 2025 waren es 2,5 Prozent. Tatsächlich kletterte der mitgliederzahlgewichtete Mittelwert sämtlicher Zusatzbeiträge zu Beginn des Jahres 2026 auf 3,13 Prozent. Oliver Blatt, Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbands, verweist auf den Sprung von 2,94 auf 3,13 Prozent zum Jahreswechsel und mahnt: „Dieser deutliche Anstieg muss ein Weckruf für alle sein, die für unser Gesundheitssystem Verantwortung tragen.“

Für 2027 erwarten Kassenvertreter und die Grünen-Opposition deshalb erneut einen höheren Wert als den amtlichen. Sie gehen von einem tatsächlichen Zusatzbeitrag von mindestens 3,1 Prozent aus.

Der Vergleich der Jahre zeigt, wie sich die Krankenkassenbeiträge 2027 in dieses Muster einordnen:

Jahr Amtlich prognostizierter Zusatzbeitrag Tatsächlich erhobener Durchschnittswert 2025 2,5 Prozent wurde nicht separat erfasst 2026 2,9 Prozent 3,13 Prozent (Wert zum 1. Januar 2026) 2027 2,9 Prozent noch offen; Kassenvertreter und Opposition erwarten mindestens 3,1 Prozent

Krankenkassenbeiträge 2027: große Unterschiede zwischen den Kassen

Wie weit die Sätze auseinanderliegen, zeigt die Krankenkassenliste des GKV-Spitzenverbands mit Stand 10. Oktober 2026. Die Zusatzbeitragssätze der derzeit 93 gesetzlichen Krankenkassen reichen darin von 2,18 bis 4,39 Prozent. Zwischen der günstigsten und der teuersten Kasse liegen damit mehr als zwei Prozentpunkte. Für die etwa 75 Millionen Menschen, die in Deutschland gesetzlich krankenversichert sind, wirkt sich die Wahl der Kasse deshalb finanziell unterschiedlich aus.

Warum die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung weiter steigen

Hinter dem Spardruck stehen wachsende Ausgaben. Nach der Schätzerkreis-Prognose vom 14. Oktober 2026 sollen die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherung von rund 370,1 Milliarden Euro im Jahr 2026 auf 378,1 Milliarden Euro im Jahr 2027 steigen. Die Einnahmen des Gesundheitsfonds steigen im gleichen Zeitraum schätzungsweise von 312,2 Milliarden Euro auf 320,7 Milliarden Euro.

Dämpfen soll den Anstieg das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz. Seine Einsparungen entlasten die Krankenkassen 2027 nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums um bis zu 15 Milliarden Euro. Zusätzlich beschloss der Bundestag am 15. Oktober 2026 die Reform der Notfallversorgung. Angehängt sind zwölf Änderungsanträge der Koalition zu Folgeregelungen des Beitragssatzstabilisierungsgesetzes. Dazu zählen 225 Millionen Euro aus dem Sondervermögen, die zwischen 2027 und 2031 in die Digitalisierung der Notfallversorgung fließen.

Standortklausel als offenes Risiko für die Krankenkassenbeiträge 2027

Ein weiteres Risiko ist die geplante Standortklausel für Pharmaunternehmen. Nach Einschätzung des GKV-Spitzenverbands könnte dadurch Zusatzkosten von bis zu 1,3 Milliarden Euro für die gesetzliche Krankenversicherung entstehen. Ihre Finanzierung ist bislang ungeklärt.

Was der Zusatzbeitrag für Berater und Versicherte bedeutet

Der Zusatzbeitrag wirkt unmittelbar auf Nettolöhne und Lohnnebenkosten. Maßgeblich ist dabei nicht der amtliche Durchschnitt von 2,9 Prozent, sondern der Satz, den die jeweilige Kasse erhebt. Die laufend aktualisierte Krankenkassenliste des GKV-Spitzenverbands weist diese Sätze für alle 93 Kassen aus.