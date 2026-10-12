GKV-Sparpaket: Barmer warnt vor neuen Ausnahmen

Der Verwaltungsrat der Barmer warnt die Bundesregierung davor, das GKV-Sparpaket durch neue Ausnahmen für Kliniken und Praxen zu entschärfen.

Die Barmer mahnt über ihren Verwaltungsrat die Bundesregierung, das GKV-Sparpaket nicht durch zusätzliche Ausnahmeregelungen aufzuweichen. Beschlossen ist das Gesetz erst seit dem Sommer. Verwaltungsratsvorsitzende Sylvi Krisch äußert in einer Stellungnahme vom 9. Oktober 2026 Kritik an geplanten Mehrausgaben im Gesundheitswesen. Zugleich wendet sie sich gegen die vorgesehene zusätzliche Begrenzung der Verwaltungskosten der Krankenkassen. Auslöser dafür sind zwölf Änderungsanträge, die die Koalitionsfraktionen aus CDU/CSU und SPD eingebracht haben. Der Gesundheitsausschuss des Bundestags hat dazu am 7. Oktober 2026 öffentlich angehört.

Krisch wird in der Mitteilung deutlich: „Mit dem Vorhaben der Bundesregierung drohen erneut ausgabentreibende Maßnahmen zulasten der Beitragszahlenden. Dass im Zuge der neuen Regelungen ausgerechnet die Krankenkassen mit einer weiteren Begrenzung der Verwaltungskosten konfrontiert werden sollen, bestraft diejenigen im Gesundheitswesen, die seit Jahren effizient und erfolgreich wirtschaften.“

Das sollte das GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz leisten

Der Bundestag beschloss das Gesetz am 10. Juli 2026 in namentlicher Abstimmung mit 319 Ja- zu 284 Nein-Stimmen bei vier Enthaltungen. Ziel ist es, die steigenden Zusatzbeiträge der gesetzlichen Krankenkassen zu dämpfen. Nach Berechnungen der Bundesregierung summieren sich Mehreinnahmen und Minderausgaben allein für 2027 auf 16,3 Milliarden Euro. Kumuliert bis 2030 soll sich daraus ein Betrag von bis zu 38,1 Milliarden Euro ergeben.

Die damalige Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) wies Kürzungsvorwürfe seinerzeit zurück. Sie erklärte, es handle sich nicht um systemweite Einsparungen, sondern der Bund koppele künftige Steigerungen lediglich an die Entwicklung der Gesamtwirtschaft. Seit dem 29. Juli 2026 ist Warken als Kanzleramtschefin ins Bundeskanzleramt gewechselt; seitdem leitet Carsten Linnemann (CDU) das Gesundheitsressort.

Zwölf Änderungsanträge rütteln am GKV-Sparpaket

Die Anhörung vom 7. Oktober 2026 drehte sich um zwölf Änderungsanträge der Koalitionsfraktionen. Nach Angaben des Ersatzkassenverbands vdek sehen sie zusätzlich 550 Millionen Euro pro Jahr für Krankenhäuser vor. Davon sollen jährlich ab 2028 rund 450 Millionen Euro per Rechnungszuschlag den nicht-universitären Kliniken zugutekommen.

Laut Anhörungsunterlagen fällt im ambulanten Bereich der Fixkostendegressionsabschlag weg. Betroffen sind Hausärzte sowie Kinder- und Jugendärzte.

Beim Herstellerabschlag für Arzneimittel bleibt es dagegen bei der bereits beschlossenen Anhebung. Für patentgeschützte Präparate steigt der Abschlag von sieben auf 15,5 Prozent. Betroffen sind Arzneimittel, die seit dem 1. Januar 2027 zu Lasten der Krankenkassen abgerechnet werden. Der Gesetzestext sieht jedoch Ausnahmen vor, etwa für Biosimilars, für Fälle mit Erstattungsbetragsvereinbarungen sowie für klinische Prüfungen mit relevantem Deutschland-Anteil.

Bereich Geplante Regelung Volumen beziehungsweise Stichtag Krankenhäuser (nicht-universitär) Neuer Rechnungszuschlag 450 Millionen Euro jährlich ab 2028 Hausärzte sowie Kinder- und Jugendärzte Wegfall des Fixkostendegressionsabschlags Entfall laut Anhörungsunterlagen Hersteller patentgeschützter Arzneimittel Erhöhter Herstellerabschlag Von sieben auf 15,5 Prozent, gültig ab 1. Januar 2027

Krankenkassen, Verbände und Gewerkschaft ziehen nicht an einem Strang

Der GKV-Spitzenverband wertet die Nachbesserungen am GKV-Sparpaket zwar als Schritt in die richtige Richtung, hält sie aber für unzureichend. Der Verband geht davon aus, dass die durchschnittlichen Zusatzbeitragssätze 2026 die Marke von drei Prozent übersteigen werden.

Auch der Verband der Ersatzkassen (vdek) verlangt eine saubere Gegenfinanzierung. Verbandschefin Ulrike Elsner sagt: „Ausnahmen von Konsolidierungsmaßnahmen müssen vollständig gegenfinanziert werden.“

Die Gewerkschaft ver.di kritisiert einen weiteren Punkt der Änderungsanträge. Demnach soll das erlaubte Wachstum der Verwaltungskosten ab 2027 um einen weiteren Prozentpunkt stärker begrenzt werden. Schon im laufenden Jahr 2026 ist ein Anstieg der sächlichen Verwaltungsausgaben gegenüber 2024 nur bis maximal acht Prozent erlaubt. Die stellvertretende ver.di-Vorsitzende Christine Behle hält dem entgegen, die Verwaltungen der Kassen seien nicht aufgebläht. Laut Techniker Krankenkasse machten die Verwaltungskosten 2024 rund vier Prozent der Gesamtausgaben aus. Weitere Kürzungen bedeuten aus Behles Sicht weniger Service, weniger Filialen, zusätzliche Arbeitsverdichtung und Druck auf die Löhne.

Was die Debatte um das GKV-Sparpaket für Berater bedeutet

Für Arbeitgeber und für Vermittler betrieblicher Vorsorge ist die Höhe der Zusatzbeiträge keine abstrakte Zahl. Sie zählt zu den paritätisch finanzierten Lohnnebenkosten. Jeder zusätzliche Zehntelpunkt wirkt sich deshalb auf die Kalkulation von Gehaltspaketen und betrieblichen Leistungen aus. Bleiben die geplanten Ausnahmen beim GKV-Sparpaket bestehen, dürfte der im Sommer angekündigte Entlastungspfad schmaler ausfallen.

Zugleich bleibt die weitere Beitragsentwicklung in der gesetzlichen Krankenversicherung offen. Entsprechend dürften ergänzende Policen wie Krankenhauszusatz- oder Zahnzusatzversicherungen in Beratungsgesprächen häufiger zur Sprache kommen. Ein Termin für die abschließende Abstimmung über die zwölf Änderungsanträge stand zum Zeitpunkt der Recherche noch nicht fest.