Hallesche: Die 1. bKV mit Nachhaltigkeits-Testat

Mit FEELfree ist die betriebliche Krankenversicherung (bKV) so einfach wie nie zuvor: Unternehmen wählen ein jährliches Gesundheitsbudget – die Mitarbeiter ganz individuell die Leistungen, die sie gerade benötigen.

Fünf Budgetpakete von 300 € bis 1.500 € pro Jahr stehen zur Auswahl, die ganz flexibel für neun verschiedene ambulante und zahnärztliche Gesundheitsleistungen eingesetzt werden können. Als besonderen Service stehen den Mitarbeitern zudem hochwertige Gesundheitsangebote über renommierte Dienstleister zur Verfügung: ein Gesundheitstelefon mit Beratung in 25 Fremdsprachen, der Facharzt-Terminservice und die Videoberatung mit Ärzten verschiedenster Fachrichtungen. So unterstützen Unternehmen die Gesundheit ihrer Mitarbeiter präventiv und bei Erkrankung. Bereits ab 10 € pro Mitarbeiter und Monat kann die Firma mit FEELfree ihrer Belegschaft ein hochattraktives Gesundheitspaket anbieten.

Mehrwert durch Nachhaltigkeit

In der heutigen Zeit sind neben Umweltschutz auch Sicherheit und Gesundheit wichtige Nachhaltigkeitsaspekte für Firmen. Und wenn es bei den Menschen um die Entscheidung geht, bei welchem Unternehmen sie eine Ware oder Dienstleistung kaufen, gewinnt Nachhaltigkeit immer mehr an Bedeutung. Genauso ist es bei der Wahl des Arbeitgebers. Daher passen Firmen ihre Benefits verstärkt darauf an, z.B. mit Job-Tickets für den öffentlichen Nahverkehr oder dem E-Bike als Dienstfahrrad im Leasingmodell. Doch nun können Unternehmen erstmals mit FEELfree nicht nur die Mitarbeitergesundheit stärken, sondern auch einen nachweislich nachhaltigen Benefit anbieten.

FEELfree ist und wirkt nachhaltig



Als erste bKV erhielt das Gesundheitskonzept der Hallesche im Januar 2020 das Werte- und Nachhaltigkeitstestat der Universität Bayreuth und der concern GmbH. Es bestätigt, dass das „Produkt FEELfree Unternehmen dabei unterstützt, werteorientiert und nachhaltig zu handeln“. Im Rahmen des Testats wurden Kriterien wie die Förderung ethischer Prinzipien, die Förderung der Nachhaltigkeit, das Erzielen einer sozialen Wirkung und die Glaubwürdigkeit des Anbieters bewertet.

Unternehmen, die freiwillig oder weil sie gesetzlich dazu verpflichtet sind, jährlich einen Nachhaltigkeitsbericht vorlegen, können dort mit dem Nachhaltigkeits-Testat ihr Engagement für die Mitarbeitergesundheit nachweisen. Bei FEELfree münden mit Gesundheit und Nachhaltigkeit gleich zwei Megatrends in einem betrieblichen Gesundheitskonzept.

