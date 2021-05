Swiss Life: Richtfest für Ausbildungszentrum in Hannover

Das Versicherungs- und Finanzberatungsunternehmen Swiss Life Deutschland baut ein neues Seminar- und Tagungszentrums am Firmenstandort in Hannover-Lahe. Jetzt ist der Rohbau abgeschlossen.

Damit wurde ein wichtiges Zwischenziel der Bauphase erreicht. Das Tagungszentrum dient vor allem der Aus- und Weiterbildung der mehr als 4.600 lizenzierten Finanzberaterinnen und Finanzberater, die für die Marken Swiss Life Select, tecis, Horbach und ProVentus tätig sind und rund 1,5 Millionen Kunden deutschlandweit zu Vorsorge, Absicherung, Finanzierung und einer selbstbestimmten Zukunftsplanung beraten. Daneben dient der Neubau als Erweiterung der Bürofläche für das stark wachsende Unternehmen in Hannover.

Knapp ein Jahr nach Baustart wurde damit der erste große Meilenstein beim Bau des modernen Ausbildungs- und Veranstaltungszentrums erreicht. „Der Karriere-Campus ist eine bewusste Investition in die Qualität der Finanzberatung und in die Aus- und Weiterbildung unseres Beratungsteams. Er ist auch ein klares Signal, dass persönliche Finanzberatung Zukunft hat“, sagt Matthias Wald, Leiter Vertrieb bei Swiss Life Deutschland.

Immer mehr junge Menschen entscheiden sich für die Karriere in der Finanzberatung von Swiss Life Deutschland und kommen damit der wachsenden Nachfrage nach persönlicher Finanzberatung nach. „Wir unterstützen junge Talente dabei, ihre Potenziale zu entfalten. Der Bedarf nach qualifizierter Beratung war nie so hoch wie heute“, so Wald weiter.

Universelles Veranstaltungsangebot

Der Karriere-Campus Hannover bietet Platz für mehr als 1.000 Gäste und ist durch das große Raumangebot vom kleinen Besprechungsraum bis hin zum großen Saal mit einer Kapazität von bis zu 650 Personen sehr flexibel einsetzbar. Die Veranstaltungsräume können auch von anderen Unternehmen gebucht werden.

Der gesamte Neubau wird die Gold-Zertifizierungskriterien der deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) erfüllen und zudem Lademöglichkeiten für Elektroautos und Elektrofahrräder bieten. Der Bau des Karriere-Campus schreitet nun weiter voran. Mit einer ansprechende Außenfassade, einladenden Arbeits- und Begegnungsflächen sowie einer modernen und zukunftsfähigen Innengestaltung mit modernster Technik bietet der Karriere-Campus universelle Möglichkeiten der Kollaboration. Aktuellen Planungen zufolge wird das Gebäude im Frühsommer 2022 fertiggestellt. Das eigentlich geplante Richtfest fand heute bei Swiss Life Deutschland Corona-bedingt nur virtuell statt.