MRH Trowe stärkt Marktposition mit vier neuen Maklerhäusern

MRH Trowe hat vier weitere Maklerunternehmen übernommen und setzt damit seine Wachstumsstrategie fort. Die Akquisitionen zielen auf eine stärkere regionale Verankerung und den Ausbau des Real-Estate-Geschäfts.

„Unser strategischer Fokus im Insurance-Segment für Gewerbe- und Industriekunden lag in den vergangenen rund 18 Monaten auf Konsolidierung und Integration. Gleichzeitig haben wir mit großen Akquisitionen die Segmente Benefits & Pensions und Finance ausgebaut und zählen heute auch dort zu den maßgeblichen Spielern im Markt“, sagt Ralph Rockel, Vorstandssprecher von MRH Trowe. „Mit den aktuellen Zukäufen untermauern wir unsere Ambition, auch im Bereich Insurance weiter organisch und anorganisch zu wachsen.“

Mit der Übernahme der vVs-wrzeciono Versicherungsmakler GmbH in Mülheim an der Ruhr und der Eurass GmbH in Oberhausen erweitert MRH Trowe seine Aktivitäten im Westen Deutschlands. Beide Unternehmen verfügen über langjährige Beziehungen zu mittelständischen Firmenkunden und sollen künftig eng mit den bestehenden MRH-Trowe-Strukturen zusammenarbeiten.

Die Eurass GmbH vollzieht mit dem Anschluss an MRH Trowe zugleich einen Generationswechsel: Gründer Gerhard G. Berude übergibt die Geschäftsführung an seine Tochter Nathalie Berude-Scott, die bereits langjährige Prokuraerfahrung mitbringt. Die vVs-wrzeciono Versicherungsmakler GmbH betreut aus Mülheim und Köln mehr als 200 Firmenkunden mit über 4.000 Verträgen.

In Ostdeutschland stärkt MRH Trowe seine Position durch die Übernahmen der Schmalenberg GmbH in Grimma bei Leipzig und der Eggebrecht GmbH in Mühlhausen, Thüringen. Beide Häuser bringen besondere Expertise im Real-Estate-Segment mit, unter anderem in der Absicherung von Bau- und Immobilienprojekten.

Durch die neuen Akquisitionen wächst das MRH-Trowe-Team um rund 40 Mitarbeitende. Das Unternehmen übernimmt jeweils 100 Prozent der Anteile, die bisherigen Führungsteams bleiben im Amt. Über die finanziellen Details der Transaktionen wurde Stillschweigen vereinbart.