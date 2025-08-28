Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Ascore Scoring Wohngebäudeversicherung: Mehr Tarife erreichen Spitzenbewertungen

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Ranking, Rating, Hand mit Daumen nach oben positive Emotion Smiley-Symbol und 5 Sterne mit Kopie Raum. Emotionale Smiley-Gesichter zeigen ausgezeichnete Zufriedenheit. Bewertung sehr beeindruckt. Kundenservice und Zufriedenheit Konzept
Foto: Smarterpix
Ascore hat sein neue Wohngebäude-Rating vorgestellt.

Das Hamburger Analysehaus Ascore hat die neuen Ergebnisse des Wohngebäude-Scorings für 2025 vorgestellt. Mehr Tarife erreichen die höchsten Bewertungen, während die Zahl schwächer eingestufter Produkte konstant bleibt.

Das Hamburger Analysehaus Ascore hat die aktuellen Ergebnisse seines Wohngebäude-Scorings veröffentlicht. Bewertet wurden in diesem Jahr 117 Tarife von 42 Gesellschaften. Grundlage waren 54 Score-Kriterien sowie 63 Individual-Research- beziehungsweise Info-Kriterien. Zusätzlich wurde das Bewertungsmodell erweitert.

Neu hinzugekommen sind die Kriterien maximales Gebäudealter, versicherbare Bauartklassen sowie die maximale Anzahl der Vorschäden innerhalb von fünf Jahren. Außerdem wurde die Benchmark beim Kriterium „Provisorische Rettungsmaßnahmen beziehungsweise Reparaturkosten“ von bisher 10.000 Euro auf 100.000 Euro angehoben, teilte Ascore mit.

Das könnte Sie auch interessieren:

„Wir haben unsere Kriterien im diesjährigen Scoring im Bereich der Annahmekriterien wie das maximale Gebäudealter, versicherbare Bauartklassen und die Anzahl der Vorschäden ergänzt“, erläutert Christina Frese, Versicherungsanalystin Komposit bei Ascore. „Mit den zusätzlichen Kriterien können wir Entwicklungen im Wohngebäudemarkt besser abbilden und vergleichen.“

Die Ergebnisse zeigen eine leichte Verschiebung hin zu besseren Bewertungen. So steigt die Zahl der mit „herausragend“ bewerteten Tarife von zehn im Jahr 2024 auf siebzehn im Jahr 2025. Auch die Kategorie „ausgezeichnet“ legt von 35 auf 38 Tarife zu. Bei den „sehr guten“ Tarifen bleibt die Zahl nahezu stabil (30 auf 31).

In den mittleren Kategorien gibt es ebenfalls Veränderungen: Die Bewertung „gut“ steigt von zwölf auf sechzehn Tarife, während „ausreichend“ leicht zurückgeht (14 auf 13). Am unteren Ende bleibt die Zahl der „schwachen“ Bewertungen konstant bei zwei.

Quelle: Ascore

Die aktuellen Ergebnisse berücksichtigen laut Ascore-Angaben auch Tarife, die von den Anbietern noch nicht final freigegeben wurden. Deshalb kann sich die Verteilung in den kommenden Wochen noch geringfügig ändern.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/wohngebaeudeversicherung-ascore-scoring-zeigt-hoehere-qualitaetsdichte-im-markt-702078/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.