Cash. Financial Advisors Awards 2025: Das sind die Nominierten

Der Preis, der zu den begehrtesten und bedeutendsten Branchenauszeichnungen zählt, prämiert jedes Jahr die besten Kapitalanlagen aus unterschiedlichen Anlagekategorien.

In diesem Jahr stehen Produkte aus neun Sparten im Endlauf. Aus den Kandidaten der Produktgattungen Investmentfonds, Versicherungen und Sachwertanlagen werden die jeweiligen Sieger gewählt.

Die im ersten Schritt ausgewählten Kapitalanlagen und die späteren Sieger werden anhand der Kriterien innovativ, transparent, vermittlerorientiert und anlegerfreundlich bestimmt.

In diesem Jahr werden die Sieger-Produkte aus den folgenden Kategorien gesucht: Private Altersvorsorge, Arbeitskraftabsicherung, Krankenversicherung, Sachwertanlagen (AIF) Deutschland, Sachwertanlagen (AIF) International und Sachwertanlagen/Private Markets (ELTIF), Regionenfonds, Themenfonds und Investmentfonds (sonstige)

Die Nominierten in der Sparte Versicherungen