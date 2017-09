BCA ordnet Ressortverantwortlichkeit neu

Seit dem 23. August 2017 hat der Maklerpool BCA AG mit Rolf Schünemann einen neuen Vorstandsvorsitzenden. Einhergehend hierzu wurde die Führungsmannschaft beim Vollsortimenter betreffend Ressortverantwortlichkeit neu aufgestellt, um den Konzern auf die aktuelle Unternehmensstrategie bestmöglich auszurichten.

So wurde die Verantwortung für die Bereiche Versicherung, Marketing und Vertrieb dem Vorsitzenden des Vorstands Rolf Schünemann neu zugeordnet. Die Ressortleitung Investment, Finanzen, Recht sowie Personal übernimmt Dr. Frank Ulbricht. Die Fachgebiete IT und Prozessmanagement werden von Christina Schwartmann gelenkt.

“Spartenunabhängig in einer vorteilhaften Lage”

“Seit nunmehr 32 Jahren steht die Bereitstellung einer exzellenten Rundum-Servicedienstleistung mit hervorragender Produktsortimentsausstattung unverrückbar im Zentrum der strategischen Ausrichtung und operativen Bemühung der BCA AG. Um an dieser Stelle künftige Investitionen in IT, Workflows und herausragenden Services einträglich sicherzustellen, ist eine gewisse Finanzstärke und Größe des Unternehmens unabdingbar. Versehen mit der notwendigen Finanzkraft sehen wir uns in Zeiten der Konsolidierung spartenunabhängig in einer vorteilhaften Lage. Sie erlaubt es uns alle aussichtsreichen Optionen offen zu halten, die entweder zur nachhaltigen Stärkung bereits vorhandener Vertriebspotenziale beitragen, oder neue mehrwertgenerierende Kooperationen in Aussicht stellen. Im Rahmen der mit den Aktionären abgestimmten Strategie richtet der Vorstand demzufolge konsequent das Unternehmen auf einen entsprechenden Wachstumskurs aus”, so Schünemann. (fm)

Foto: Alexander von Spreti