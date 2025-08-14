Newsletter
Warum Makler ihren Bestand frühzeitig bewerten sollten

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
händedruck von zwei geschäftspartnern
Bildagentur PantherMedia / Dmitriy Shironosov
Eine professionelle Bewertung des Maklerbestands ist weit mehr als eine Pflichtübung vor dem Verkauf. Doch worauf kommt es dabei wirklich an?

Die Nachfolge eines Maklerbetriebs beginnt nicht mit dem ersten Interessenten, sondern mit einer fundierten Bestandsbewertung. „Wer seinen Bestand kennt und professionell analysiert, schafft nicht nur Klarheit über den eigenen Unternehmenswert, sondern legt auch das Fundament für eine strukturierte und zielgerichtete Nachfolgeplanung“, betonen Thomas Suchoweew und Oliver Petersen, Vorstände des Makler Nachfolger Club e.V. Sie empfehlen, die Bewertung frühzeitig und umfassend anzugehen – und nennen dafür gleich mehrere Gründe.

Realistischer Verkaufspreis statt Wunschdenken

Eine professionelle Analyse liefert eine verlässliche Einschätzung des Marktwerts und hilft, Über- oder Unterbewertungen zu vermeiden. So werden weder potenzielle Käufer abgeschreckt noch unnötig finanzielle Potenziale verschenkt.

Vertrauen schaffen in der Verhandlung

Zahlen und Fakten schaffen Verhandlungssicherheit. Eine objektive Bewertung liefert die Grundlage für Gespräche mit Interessenten – und verhindert emotionale oder spekulative Diskussionen.

Transparenz für beide Seiten

Käufer möchten wissen, worauf sie sich einlassen – von der Kundenstruktur über die Einnahmen bis zur Stornoquote. Eine umfassende Analyse schafft diese Transparenz und schützt vor bösen Überraschungen nach dem Verkauf.

Grundlage für Finanzierungen und Modelle wie Maklerrente

Gerade bei Ratenmodellen oder Finanzierungen durch Banken ist eine belastbare Bewertung unerlässlich. Sie ermöglicht realistische Planungen und eröffnet Spielräume für flexible Zahlungsmodelle.

Strategische Nachfolgeplanung

Die Bewertung liefert nicht nur Zahlen, sondern auch Impulse für eine strategische Übergabe: Welche Kundengruppen sind besonders wertvoll? Und wer passt als Käufer?

Rechtssicherheit und steuerliche Relevanz

Ob bei Erbschaft, Scheidung oder Umwandlung in eine andere Rechtsform: Eine sachlich begründete Bewertung schafft rechtliche Klarheit.

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

