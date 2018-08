Barzahlung bevorzugt

Die Deutschen hängen an ihrem Bargeld und nutzen es für ihre Einkäufe in deutlich größerem Umfang als jede andere Zahlungsmethode. Das ergab eine Umfrage der ING-Diba, die in 13 europäischen Ländern sowie Australien und den USA durchgeführt wurde.

Demnach liegt Deutschland mit einer Barzahlungsquote von 48 Prozent deutlich über dem europäischen Durchschnitt von 32 Prozent. Bei den über 65-jährigen liegt der Barzahlungsanteil hierzulande bei 52 Prozent. In der jüngsten Gruppe im Alter von 18 bis 24 Jahren nutzen noch 49 Prozent Bargeld zum Bezahlen.

Keine Änderung in Sicht

“Auch wenn nach und nach andere Zahlungsmethoden gegenüber Münzen und Scheinen an Bedeutung gewinnen werden – daran, dass die Deutschen an ihrem Bargeld hängen wie kaum jemand sonst, wird sich wohl auf absehbare Zeit wenig ändern”, kommentierte Carsten Brzeski, Chefökonom der ING-Diba, die Studienergebnisse. (kb)

Foto: Shutterstock