Neue digitale Versicherungserkennung von Banksapi

Banksapi, ein Banking-as-a-Service-Provider mit Sitz in München, wird um die digitale Versicherungserkennung Insur/Connect erweitert. Das Modul klassifiziert Kontoumsätze nach Versicherungsprodukten, reichert diese automatisiert um Versicherungsumsätze an und erstellt digital einen Versicherungsordner.

Durch die automatisierte Extraktion des Versicherungsordners aus den Kontoumsätzen können Versicherer laut Banksapi einen Überblick über die aggregierte Finanzsituation ihrer Endkunden erhalten. Voraussetzung dafür sei die Anbindung der API an das Frontend der Finanzdienstleister sowie die Zustimmung der Endkunden. Absicherungs- und Versorgungslücken könnten so leichter identifiziert werden.

“Finanzielles Blutbild erstellen”

“Wir glauben an die Möglichkeiten, ein finanzielles Blutbild von Endkunden durch Analytics der Kontoumsätze erstellen zu können. Die daraus entstehenden Anwendungsfälle werden Endkunden helfen, in Echtzeit ihr finanzielles Leben zu verbessern. Das persönliche Kundengespräch wird nicht ersetzt, sondern durch digitale Tools ergänzt”, so Jan Wichmann, Co-Founder und CSO von Banksapi. Hinter dem Unternehmen stehen ein Gründerteam und der B2B-Company-Builder Finconomy. (kb)

Foto: Banksapi