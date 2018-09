Objective IT baut Angebot aus

Das Softwarehaus Objective IT, Anbieter von Vergleichsrechnern, übernimmt den HT-Maklerservice des Maklerpools Blau Direkt. HT-Maklerservice hat sich als Informationsdienstleister auf biometrische Risiken, insbesondere die Berufsunfähigkeit, spezialisiert.

Objective IT bedient nach eigenen Angaben rund 7.000 Anwender, darunter neben freien Vermittlern mehrere Pools und zahlreiche Versicherer.

“Zusätzlich zu unseren Vergleichsrechnern für private Kranken-, Berufsunfähigkeits–, Risikolebens- und Sachversicherungen erweitern wir unser Angebot zukünftig um die private und betriebliche Altersvorsorge“, sagte Geschäftsführer Oliver Fink. “Mit der Übernahme des HT-Maklerservices gewinnt unser Fachbereich Leben nochmals an Qualität und schafft Synergien auf beiden Seiten.“

Erst kürzlich hatte Blau Direkt sich an Objective IT beteiligt – “um die Unabhängigkeit der Gründungsgeschäftsführer zu sichern, eine beherrschende Übernahme durch einen Pool oder Vertrieb zu verhindern und dem Markt ein frei verfügbares Vergleichsrechnerangebot langfristig zu sichern”, wie es in einer Pressemitteilung von Objective IT heißt.

“Glaubwürdiger vertreten”

Mit der Übernahme durch Objective IT werde man Unabhängigkeit und Leistungsfähigkeit nun noch weiter verstärken, so Holger Timmermann, Geschäftsführer des HT-Maklerservice. “Als Spezialist beraten wir neben Maklern und Vertrieben auch Versicherer. Daran wurden wir zwar auch in der Eigentümerschaft seitens Blau Direkt nicht gehindert. Unter unabhängiger Eigentümerschaft können wir dies jedoch glaubwürdiger vertreten.”

Geplant sei zudem ein eigenes Online-Angebot zur Weiterbildung im Bereich biometrischer Risiken. (kb)

Foto: Shutterstock