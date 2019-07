Bessere Ergebnisse mit positiver Unternehmenskultur

Die Auswirkungen einer positiven Unternehmenskultur sind unbestritten. Studien und Umfragen zeigen: Sie befördert das Engagement und die Motivation der Mitarbeiter. Ein Ziel führungsintelligenter Leader besteht darum darin, eine Atmosphäre des Vertrauens und des Respekts zu schaffen. Gastbeitrag von Dr. Bernd M. Wittschier, 423 Beratung und Training für die Wirtschaft

Positive Unternehmenskultur – wer will das nicht? Was muss geschehen, damit am Arbeitsplatz ein Klima entsteht, das gute Arbeitsergebnisse wahrscheinlicher macht? Geschäftsleitung und Management sollten sich das Thema auf die Fahnen schreiben und verpflichtet sehen, für eine Atmosphäre zu sorgen, in der sich Menschen wohlfühlen. Die Konsequenz: Die Führungsaufgabe, eine positive Unternehmenskultur zu befördern, wird dann in die Unternehmensleitsätze und in die Unternehmensvision aufgenommen.

Eine Unternehmenskultur lässt sich nicht herbeizitieren oder befehlen. Oft entsteht sie in einem langwierigen, nie abgeschlossenem Prozess über Jahre hinweg und entwickelt sich im Zusammenspiel zahlreicher harter und weicher Faktoren. Dabei finden Anpassungsprozesse statt. Neben den formellen spielen informelle Strukturen eine Rolle, also die Strukturen, die nicht ausformuliert und festgeschrieben sind, sondern sich im täglichen zwischenmenschlichen Umgang ergeben.

Wichtig sind mithin zum einen die kommunizierten Grundsätze und zum anderen die Prinzipien, welche tatsächlich den Arbeitsalltag bestimmen. Bei Letzterem ist nicht nur die Art und Weise entscheidend, wie Menschen auf der beruflich-fachlichen Ebene miteinander kommunizieren und interagieren, sondern auch das Verhalten bei der Begegnung auf dem Flur, „zwischen Tür und Angel“ und etwa in der Kantine.

Seite zwei: Doppelfunktion für führungsintelligente Leader