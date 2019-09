Deutsche Sparer sitzen Zinstief weiter aus

Das haben wir so oder so ähnlich alle schon einmal gehört: Wegen der Digitalisierung der Finanzwelt muss sich Beratung neu erfinden. Der Witz dabei ist nur: Es ist nicht immer unbedingt das Detailwissen über die neuesten technologischen Finessen, mit denen Berater ihren Kunden am besten weiterhelfen können. Ein Gastbeitrag von Martin Schemm, Leiter des Produktpartner-Geschäfts bei iwoca.