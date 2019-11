GVB: Negativzinsen dienen Abwehr von Neukunden

Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank hat nach Einschätzung des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB) paradoxe Folgen: Banken versuchen, mit Hilfe von Negativzinsen neue Kunden abzuwehren, die Geld anlegen wollen.

GVB-Präsident Jürgen Gros nimmt seine Kollegen bei den Volks- und Raiffeisenbanken in Schutz: “Faktisch aber geht es darum, gegenüber Neukunden ein Signal zu setzen, deren Einlagen Kosten verursachen würden”, sagte Gros der Deutschen Presse-Agentur.

Der aktuelle Anlass: Die Volks- und Raiffeisenbank im oberbayerischen Fürstenfeldbruck hat bundesweit Schlagzeilen gemacht, weil sie seit 1. Oktober Negativzinsen auf Tagesgeldkonten neuer Kunden erhebt, und zwar vom ersten Euro an. Nach Gros Angaben sollen damit nicht die existierenden Kunden bestraft werden. “Es geht also darum, Geld von Neukunden abzuwehren und ausdrücklich die Bestandskunden zu schützen.”

Gros erläuterte den Mechanismus, der hinter den Negativzinsen steht. “Volks-und Raiffeisenbanken verzeichnen in den vergangenen Jahren ein sehr großes Einlagenwachstum”, sagte der Verbandschef. “Wir haben einen massiven Passivüberhang. Wenn eine Bank dieses Geld nicht in Krediten wieder ausreichen kann, muss sie es anlegen.”

Die Anlagemöglichkeiten sind für Banken wegen der Niedrigzinspolitik ebenso wenig attraktiv wie für Privatleute: “Sie haben als Bank lediglich die Wahl zwischen negativen Rentierlichkeiten”, sagte Gros. Und das führt dazu, Banken kein Interesse an Einlagen neuer Kunden haben.

Alternative Anlageformen in Betracht ziehen

Der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) hat nach eigenen Angaben keinen Überblick, wie viele seiner Mitgliedsbanken derlei Regelungen bereits eingeführt haben. “Über Konditionen entscheidet in unserer dezentralen Bankengruppe immer jedes Haus eigenständig”, erklärte eine Sprecherin.

Der BVR rät den Kunden daher, sich bei ihrer Bank beraten zu lassen und je nach Situation und Risikoneigung auch alternative Anlageformen wie Fonds in Betracht zu ziehen. “Denn Geld allein auf dem Tagesgeldkonto zu sparen, ist bei dieser Zinssituation ohnehin nicht ideal”, erklärte die Sprecherin in Berlin. Der Verband vertritt knapp 900 Genossenschaftsbanken in Deutschland. (dpa-AFX)

Foto: GVB