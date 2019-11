Policen Direkt integriert weiteres Maklerunternehmen

Die Policen-Direkt-Gruppe, Anbieter für Investments in deutsche Zweitmarktpolicen, übernimmt die Versicherungsmakler am Seestern GmbH aus Düsseldorf. Nach der AVW GmbH und der Läpple GmbH in Fellbach sowie der Benefit AG aus Limburg ist dies das vierte Maklerunternehmen, das in die Gruppe integriert wird.

Die Versicherungsmakler am Seestern GmbH betreut gewerbliche und private Kunden und ist zudem Dienstleister für persönliche Vorsorge und Tierversicherungen. Die Gründerfamilie Ludwig ist seit über 30 Jahren im Versicherungsgeschäft tätig. Die Geschäftsführung bleibt nach Angaben von Policen Direkt bei Dagmar Ludwig und ihrem Sohn Alexander.

Wie bei allen vorangegangenen Transaktionen sollen die Kundenbeziehungen fortgeführt werden, teilte die Policen-Direkt-Gruppe mit, die auf den Ankauf deutscher Lebensversicherungen spezialisiert ist. (kb)

Foto: Shutterstock