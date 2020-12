Bancassurance: Fonds Finanz und PSD Bank kooperieren

Kunden der PSD Bank können damit auf das gesamte Versicherungsangebot zugreifen und die Beratungs-Tools der Fonds Finanz nutzen. „Dank der besonders engen Kooperation mit der PSD Bank Kiel beginnt eine neue Ära im Bereich Bancassurance. Immer mehr Banken nutzen Pools nicht mehr nur als Ventil, sondern ermöglichen ihren Kunden so eine unabhängige und faire Beratung über alle Anbieter hinweg“, sagte Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.

„Durch die Kooperation mit der Fonds Finanz haben wir nun verstärkt die Möglichkeit, die Wünsche unserer Kunden in den Mittelpunkt der Beratungsgespräche zu stellen und daraus konsequent ein Angebot auf Basis eines breiteren und facettenreicheren Portfolio im Versicherungsbereich anzubieten“, so Michael Kunkel, Vorstand der PSD Bank. „Das ist fair und nachhaltig und passt zu unserer Beratungsphilosophie. Zudem stehen wir damit nicht in Abhängigkeit eines Versicherers“.

In Zeiten zunehmender Fusionswellen und Konzentrationsprozesse sei dies ein wichtiger Aspekt für den Erhalt der persönlichen Beratungskompetenz vor Ort und somit für den Erhalt der Arbeitsplätze in der PSD Bank in Kiel, so Kunkel.