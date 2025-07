Verivox: Aljoscha Ziller wird neuer Geschäftsführer der Versicherungssparte

Bei der Verivox Versicherungsvergleich GmbH steht ein Führungswechsel an der Spitze an: Aljoscha Ziller hat die Geschäftsführung übernommen. Er tritt die Nachfolge von Wolfgang Schütz an, der sich im März in den Ruhestand verabschiedete. Ziller war bereits seit 2022 im Unternehmen tätig und verantwortete bislang die strategische Ausrichtung und operative Steuerung des Versicherungsbereichs.

Mit dem Wechsel setzt Verivox auf Kontinuität – und auf digitale Kompetenz. Ziller gilt als Kenner der Branche mit umfassender Erfahrung in der Entwicklung digitaler Versicherungsprodukte und neuer Vertriebswege. Bevor er zu Verivox wechselte, war er als Head of Strategy & Innovation Insurance bei Horváth & Partners Management Consultants tätig. Dort leitete er internationale Projekte für große Versicherungsunternehmen und trieb die Expansion des Beratungsgeschäfts im Versicherungssektor voran.

„Mein Ziel ist es, das Wachstum im Versicherungsbereich von Verivox weiter zu beschleunigen und unsere Position als eines der führenden Vergleichsportale auf dem Markt weiter auszubauen“, erklärt Ziller. „Ich freue mich darauf, als neuer Geschäftsführer den erfolgreichen Kurs von Wolfgang Schütz fortzusetzen und gleichzeitig neue Impulse zu setzen.“

Wolfgang Schütz hatte die Leitung der Verivox-Versicherungssparte im Jahr 2014 übernommen und das Angebot des Portals in den folgenden Jahren maßgeblich erweitert. Zuvor war er über 14 Jahre in leitender Funktion bei transparo und deren Vorgängerunternehmen aspect online tätig – dort entwickelte er unter anderem den ersten Online-Kfz-Versicherungsvergleich in Deutschland.