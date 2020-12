Gerald Mützel ist seit Anfang November weiterer Geschäftsführer der Policenwerk Assekuradeure GmbH & Co KG aus Würzburg.

Mützel ist seit über 30 Jahren in der Versicherungsbranche tätig. 1991 gründete er in Schweinfurt sein Maklerbüro und später die Mützel Versicherungsmakler AG, die er bis 2015 führte und dann verkaufte. Seitdem übernahm er verschiedene Projekte und ist nun für die Policenwerk GmbH & Co KG tätig.

Zweiter Geschäftsführer neben Mützel ist Joachim M. Hillenbrand.