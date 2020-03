Klaus Hermann: Wie man seinem Vermittler ohne Kosten etwas Gutes tut

Viele Versicherungs- und Finanzvermittler in Deutschland drohen wegen der Coronakrise in existenzielle Nöte zu geraten. Mit welch einfachen Maßnahmen Kunden ihren Vermittlern jetzt helfen können, erklärt Klaus Hermann, Versicherungskaufmann und Entertainer, in einem neuen Youtube-Video.