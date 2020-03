Trend zu Negativzinsen nimmt Fahrt auf

Die Debeka Versicherungsgruppe ist mit einem Plus bei ihren Einnahmen ins Jahr 2020 gestartet. “Die Gesamteinnahmen zusammen mit der Bausparkasse haben sich 2019 auf 13,5 Milliarden Euro belaufen”, sagte ein Unternehmenssprecher am Stammsitz in Koblenz. Das sei trotz des schwierigen Umfelds mit Negativzinsen ein Rekord.