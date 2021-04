DIN-Norm 77230: Von der Analyse zum Umsatz

Am Defino-Praxistag 2021 haben 16 ausgezeichnete Experten und Praktiker unter der fachkundigen und launigen Moderation von Prof. Hans-Wilhelm Zeidler Impulse und praktische Tipps für die erfolgreiche Umsetzung der DIN 77230 gegeben. Erfahren Sie in unserer Reihe kurzer und informativer Filme, wie Finanzberater und -beraterinnen mit der „Basis-Finanzanalyse für Privathaushalte“ bei ihren Kunden Vertrauen stiften und ihre Arbeit besser, effizienter und erfolgreicher gestalten.

„Wie komme ich von der langen Liste an in der Analyse identifizierten wichtigen Finanzthemen zum Abschluss?“ Das ist die Frage, die sich viele Vermittler stellen, die bislang den Fokus auf einigen wenigen Themen und Produkten hatten. Freilich ist die Chance auf viele Abschlüsse umso größer, je mehr Themen identifiziert werden. Aber der Weg will gelernt sein; für viele bedeutet er eine Umstellung. Wie man ihn erfolgreich beschreiten und damit erfolgreicher werden kann, erläutert Alexander Urbanus, Vorsorgespezialist bei der Inter Versicherungsgruppe.

Weitere Informationen zur Norm 77230 und andere Normungsvorhaben unter www.defino.de.