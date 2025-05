Chefwechsel bei Paribus: Hans-Henning Brand folgt auf Thomas Böcher

Brand war einer Mitteilung des Unternehmens zufolge seit 2001 in verschiedenen Führungspositionen bei der Landesbank Baden-Württemberg tätig. Als langjähriger Geschäftsführer der Baden-Württembergische Equity verantwortete er demnach die Vermittlung von mehr als drei Milliarden Euro in Alternative Investmentfonds (AIF) in den Assetklassen Immobilien, Mobilien, Infrastruktur/Erneuerbare Energien und Private Equity. Zudem trug er als Generalbevollmächtigter die Vertriebsverantwortung mehrerer Bereiche bei der LBBW Asset Management Investmentgesellschaft, die als Asset Manager ein Vermögen von rund 70 Milliarden Euro verantwortet.

Thomas Böcher war seit 2008 als Geschäftsführer bei Paribus tätig und hat Unternehmensbereiche wie den Vertrieb und jahrelang das Assetmanagement gesteuert. Für Böcher war der Mitteilung zufolge besonders der Start des ersten innovativen Railfonds im September 2008, inmitten der globalen Finanzkrise, ein berufliches Highlight. Die Übernahme des Managements der Immobilien der insolventen Wölbern-Gruppe zum Jahreswechsel 2013/2014 war demnach ein weiterer Meilenstein.

Produkte in Vorbereitung

Hans-Henning Brand: „Unsere Aufgabe sehe ich darin, mit den richtigen Lösungen in den Bereichen Immobilien, Private Equity und Infrastruktur langfristig Werte für und mit unseren Kunden zu schaffen. Gerade in einem Marktumfeld, in dem die auslaufende Immobilienkrise und längerfristige Investitionszeiträume viele Investoren noch zu einer gewissen Zurückhaltung bewegen. Die Erfolgsbilanz von Paribus in vergleichbaren Marktsituationen, kombiniert mit dem platzierten Produktportfolio und den Produkten, die aktuell in Vorbereitung sind, bietet uns eine hervorragende Ausgangssituation!“