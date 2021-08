Entscheidungshilfe für Makler: Fonds Finanz nimmt mit Stephan Peters Wahlprogramme unter die Lupe

Wahlentscheidungen werden vielfach erst kurz vor der Wahl aus dem Bauch heraus getroffen: Um Vermittlern die Entscheidung am 26. September zu erleichtern, hat Fonds Finanz den Youtuber Stephan Peters angeheuert und die Wahlprogramme aller etablierten Parteien unter die Lupe nehmen lassen. Zwei Videoanalysen pro Partei zeigen, was auf die Vermittler zukommen dürfte. Die Videos stehen allen Interessenten kostenfrei zu Verfügung.

Der Ausgang der Bundestagswahl 2021 ist für die Zukunft der Finanzdienstleistungsbranche von erheblicher Bedeutung – denn fast jede Partei hat in ihrem Programm Punkte festgehalten, die vor allem für die Vermittlung von Versicherungs- und Finanzprodukten immense Auswirkungen haben werden. Um Transparenz und einen fachlichen Diskurs zu ermöglichen, beauftragte die Fonds Finanz Stephan Peters damit, die Wahlprogramme im gewohnt locker-informativen Videoformat aufzuarbeiten.

Dabei erstellt Peters zu jeder Partei zwei Filme – eine allgemeine Zusammenfassung, in denen er sowohl auf den Entstehungsprozess der Parteien als auch auf deren Kanzlerkandidaten kritisch eingeht, sowie eine branchenspezifische Analyse des jeweiligen Wahlprogramms. Die Videos zu den Grünen, der Linken und der SPD sind bereits verfügbar, in den kommenden Tagen folgen die Videos zu der CDU/CSU und der FDP.

Vermittler können sich so schnell und komfortabel über mögliche Konsequenzen für ihren Berufsstand informieren und eine fundierte Wahlentscheidung treffen. Dabei werden die Partei-Programme der CDU/CSU, FDP, Grünen, Linken und SPD näher beleuchtet. Abschließend werden in einem umfassenden Vergleichsvideo am 3. September – genau drei Wochen vor der Wahl – die Vor- und Nachteile alle Parteien noch einmal zusammengefasst. Alle Videos sind kostenfrei über YouTube abrufbar.

„Gerade ein Vergleich der Parteiprogramme mit den Auswirkungen auf unseren Berufsstand fehlt oft oder ist aufgrund des Umfangs der Programme extrem aufwendig“, weiß Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz und führt weiter aus: „Als Deutschlands führender Maklerpool sehen wir es als unsere Pflicht, die Wahlprogramme der etablierten Parteien genauer unter die Lupe zu nehmen und Aufklärungsarbeit für unsere Vermittler zu leisten.“