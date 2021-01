Formaxx meldet Zuwachs in allen Sparten

In den letzten drei Monaten 2020 wuchsen die Erlöse aus Neugeschäft nach Angaben des Unternehmens nochmal um 33 Prozent gegenüber dem Vorjahres-Quartal.

Wie Formaxx weiter mitteilt, konnten 2020 in allen Sparten teilweise erhebliche Zuwächse verzeichnet werden. Auffällig sei neben dem Erlössprung bei der Vermittlung von Finanzierungen um 35 Prozent der Zuwachs in der Sparte der Geldanlagen um 64 Prozent. Maßgeblichen Anteil daran habe die Vermittlung von Direktinvestments in Immobilien und Solarparks.