Kein Bargeld unterm Baum

Jeder fünfte Verbraucher in Deutschland schließt in diesem Jahr kategorisch aus, an Weihnachten Geld zu verschenken (21 Prozent). Dies zeigt eine repräsentative Umfrage des Zahlungsdienstleisters Unzer. Als Grund wird die anhaltende Pandemie genannt, die sich verändernde Zahlungsgewohnheiten sowie Unsicherheiten bezüglich der Hygiene von Bargeld mit sich gebracht hat.