MRH Trowe übernimmt Finanz- und Assekuranzmakler Stadler

Der Industriemakler MRH Trowe stärkt seine Marktposition im Bereich Industrie und Heilwesen und übernimmt den Finanz- und Assekuranzmakler Stadler. Für MRH Trowe ist es die zehnte Akquisition in diesem Jahr.

Das Unternehmen baut mit der Übernahme seine regionale Präsenz in Süddeutschland für seine international tätigen Industriekunden weiter aus. Am Wirtschaftsstandort München werden zudem mit der Stadler GmbH und der M.A.R.K. med. Versicherungsmakler GmbH zwei hochspezialisierte Anbieter im Bereich Heilwesen unter dem Dach der MRH Trowe-Gruppe vereint.

Der Versicherungsmakler Stadler mit Sitz in Schrobenhausen bei München betreut seit 1997 deutschlandweit Industrie-, Bau- & Logistikkunden mit ganzheitlichen Versicherungskonzepten von der Risikoabsicherung bis hin zur betrieblichen Altersvorsorge. Darüber hinaus verfügt das 18-köpfige Team über eine ausgewiesene Expertise in der Versicherung von Kunden im Bereich Heilwesen. MRH Trowe übernimmt rückwirkend zum 1. Juli 2021 100 Prozent der Gesellschaftsanteile von Stadler GmbH. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Neue Einheit: Specialty MED

MRH Trowe hat bereits 2018 die M.A.R.K. med. Versicherungsmakler GmbH, einen Spezialmakler für Krankenhäuser & medizinische Versorgungsstätten, gekauft. Beide Versicherungsmakler sollen künftig unter dem Dach der neu geschaffenen Einheit Specialty MED zusammenarbeiten. Daniela Stadler bleibt als Geschäftsführerin der Stadler GmbH an Bord. Sie wird eng mit Robert Klaus, Regional-Manager SÜD bei MRH Trowe, zusammenarbeiten.

Buy&Build-Strategie

„Die Übernahme der Stadler GmbH ist für MRH Trowe ein wichtiger Baustein in unserer „Buy&Build“-Strategie. Mit dem erfahrenen Team und dessen Know-how im Bereich Industriekunden und Heilwesen stärken wir zwei strategisch wichtige Bereiche unseres Geschäfts“, sagt Ralph Rockel, Vorstand bei MRH Trowe. Durch Synergieeffekte in der Zusammenarbeit von M.A.R.K. med. und Stadler GmbH werde zudem die Specialty MED weiter ausgebaut, so Rockel.