Newsletter
Podcast
Videos
Suche

Rentenreform: Merz sieht Kapitalmarkt als Schlüssel

Veröffentlichung: - Lesezeit 1 min
Friedrich Merz
Foto: Picture Alliance
Kanzler Friedrich Merz (CDU)

Bundeskanzler Friedrich Merz betont bei einem Besuch in Frankfurt die Rolle des Kapitalmarkts für Wachstum, Infrastruktur und Altersvorsorge. Die gesetzliche Rente soll Basis bleiben, ergänzt durch private und betriebliche Lösungen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bei seinem Besuch in Hessen die Bedeutung des Finanzmarktes für Wachstum und Renten betont. Der Kapitalmarkt sei entscheidend für das Potenzial der deutschen Wirtschaft, sagte Merz nach einem Treffen mit Managern in der Zentrale der Deutschen Bank. Beim geplanten milliardenschweren Ausbau der Infrastruktur setze die Bundesregierung auch auf privates Kapital.

Ebenso wichtig sei der Kapitalmarkt für die Altersversorgung, sagte Merz. Die gesetzliche Rente werde eine „Basisabsicherung“ bleiben, dazu müsse aber sehr viel stärker die private und betriebliche Altersversorgung gehören. Um das zu ermöglichen, gehe es nicht ohne den Kapitalmarkt, sagte Merz, ohne Details zu nennen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Deutschland müsse aufholen, was in anderen Ländern längst üblich sei und was die Politik hierzulande schon seit Jahrzehnten hätte tun müssen. „Das geht nicht ohne den Kapitalmarkt, das geht nicht ohne den Aktienmarkt.“

Merz verwies auf die Rentenkommission, die an diesem Mittwoch die Arbeit aufnehme. Sie soll nach der jüngsten Verabschiedung des umstrittenen Rentenpakets der Bundesregierung bis Mitte 2026 Vorschläge zur Reform der Altersvorsorge vorlegen.

In der Zentrale der Deutschen Bank traf sich Merz mit Managern des Finanzplatzes Frankfurts, darunter Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing, Commerzbank-Chefin Bettina Orlopp, Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner und der Präsident der Bundesbank, Joachim Nagel. (dpa-AFX)

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/rentenreform-merz-sieht-kapitalmarkt-als-schluessel-708670/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.