Votum und FNG werden Partner

„Die Kooperation mit dem FNG ist der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Das Thema Nachhaltigkeit beschäftigt unsere Mitglieder schon seit Jahren. Auch die Kundennachfrage steigt stetig. Mit dieser Forumspartnerschaft bekräftigen wir unser klares Bekenntnis zu Nachhaltigkeit in der Finanz- und Versicherungsvermittlung“, wird Votum-Vorstand Martin Klein in einer Pressemitteilung des Verbandes zitiert.

„Durch unsere gute Vernetzung zu den politischen Entscheidungsträgern möchten wir einen Teil zur Förderung des Dialogs und Informationsaustausches zwischen Branche und Politik beitragen. Am Ende des Tages sollen die 100.000 an unsere Mitgliedsunternehmen angebundenen Versicherungs- und Finanzanlagevermittler mit Überzeugung nachhaltig beraten – zum Wohl der über elf Millionen von ihnen beratenen Verbraucher in Deutschland“, so Klein weiter.