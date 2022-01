„Auf ein Mindestmaß an Seriosität und Etikette achten“: BCA distanziert sich von Blau-Direkt-Kalenderaktion

So weist der Maklerpool BCA aus Oberursel nun in einer Pressemitteilung darauf hin, dass diese Aktion in keiner Weise abgestimmt war. Demnach erfolgte die Vorbereitung, Umsetzung und Versendung ohne Wissen, Einwilligung bzw. Freigabe der BCA.

„Geschmäcker sind bekannterweise verschieden und jeder hat seine eigene Antwort darauf, wie weit Werbung gehen darf. Das ist auch gut so. An der oben genannten Kalenderaktion hätten wir uns in dieser Form jedoch definitiv nicht beteiligt“, wird BCA-Chef Rolf Schünemann in der Pressemitteilung zitiert. „Wir sind der Meinung, dass unsere Branche bei allen Werbeideen, Marketing- und Vertriebsaktivitäten auf ein Mindestmaß an Seriosität und Etikette achten muss. Zudem sind Aktionen dieser Art geeignet, negative Assoziationen innerhalb und außerhalb der Branche zu wecken. Aus diesem Grund distanziert sich die BCA AG ganz entschieden von diesem ‚Machwerk‘ und der Aktion des Marktteilnehmers.“