Coinbase geht an die Börse: Was bedeutet das für Krypto-Investoren?

Eines der größten Krypto-Unternehmen, die US-amerikanische Krypto-Börse Coinbase, will an die Börse gehen. Kürzlich wurde der Börsenprospekt, die so genannte „Form S-1“, veröffentlicht. Dieser enthält für Krypto-Investoren interessante Informationen. Nicolas Biagosch von Postera Capital hat die wichtigsten Punkte herausgesucht und analysiert.