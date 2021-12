Die Inflation steigt von Monat zu Monat in immer neue Höhen und der EZB ist sie noch zu niedrig! So auf jeden Fall EZB Direktorin Isabel Schnabel in einem Interview im ZDF. Was das bedeutet, wie man seine Kaufkraft vor der versteckten Steuer Inflation schützen kann, warum Gold nicht stark steigt und was bei Bitcoin passiert ist. Das alles in einer neuen Folge finanzielle Intelligenz von Bestseller-Autor Marc Friedrich.