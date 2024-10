Bauzinsen wie 2021? Das ist Wunschdenken!

Doch anstatt das als negativen Wendepunkt zu betrachten, sollten potenzielle Immobilienkäufer und Bauherren die derzeitige Lage als Chance nutzen. Die aktuelle Zinssituation bietet viele Vorteile, wenn man bereit ist, jetzt zu handeln, anstatt auf das unwahrscheinliche Zinswunder zu warten.

Die jüngste Zinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) am 17. Oktober 2024 um 0,25 Prozentpunkte zeigt klar: Es gibt Bewegung am Markt, und das schafft Raum für Investitionen. Der Einlagenzins liegt jetzt bei 3,25 Prozent. Dies sorgt für bessere Rahmenbedingungen, um jetzt in Immobilien zu investieren. Doch es wäre naiv zu glauben, dass wir die Rekordzinsen von 2021 nochmals sehen werden.

Aktuell liegen die Bauzinsen für zehnjährige Hypothekendarlehen bei etwa 3,35 Prozent, wobei je nach Anbieter Schwankungen zwischen 2,87 und 4,18 Prozent bestehen. Natürlich ist das höher als in den „goldenen Zeiten“ von 2021, aber im historischen Vergleich immer noch attraktiv. Es gilt: Wer wartet, riskiert, dass sich die Zinslandschaft nicht mehr weiter entspannt.

Viele träumen weiterhin von fallenden Zinsen, doch der Markt spricht eine andere Sprache. Die Nachfrage nach Immobilien nimmt wieder zu, und das treibt bereits jetzt die Preise nach oben. So sind die Preise für Bestandsimmobilien im 2. Quartal 2024 um bis zu 3,2 Prozent gestiegen. Wer also spekuliert und auf niedrigere Zinsen wartet, könnte am Ende durch höhere Kaufpreise mehr bezahlen. Ein Zögern könnte teuer werden.

Die Bauzinsen haben sich mittlerweile stabilisiert, und ich sehe keine drastischen Rückgänge mehr am Horizont. Die langfristigen Kapitalmarktzinsen, die eng mit den Hypothekenzinsen verbunden sind, wurden durch die aktuelle Zinspolitik der EZB bereits berücksichtigt. Es wäre ein Fehler zu denken, dass die Zinsen plötzlich stark fallen. Tatsächlich deuten einige Trends sogar auf ein leichtes Anziehen der Zinsen zum Jahresende hin.

Deshalb mein Rat: Nutzen Sie das jetzige Zinsniveau, bevor sich die Bedingungen wieder verschärfen. Egal ob für das Eigenheim oder als Investment in eine vermietete Immobilie – jetzt ist der richtige Zeitpunkt, sich günstige Konditionen zu sichern.

Fazit: Nicht länger warten – jetzt investieren

Die aktuelle Marktsituation bietet eine ideale Gelegenheit. Wir haben stabile Bauzinsen auf einem moderaten Niveau und eine steigende Nachfrage am Immobilienmarkt. Wer jetzt handelt, kann sich nicht nur attraktive Finanzierungsbedingungen sichern, sondern auch dem Preisanstieg zuvorkommen. Der Traum von der eigenen Immobilie sollte nicht weiter aufgeschoben werden – jetzt ist die beste Zeit, ihn zu verwirklichen.

Ricardo Tunnissen ist Geschäftsführer von Baufi Deutschland.