Fonds Finanz: Fornol neu im Beirat

Der Maklerpool Fonds Finanz hat Thomas A. Fornol (61) in den Beirat des Unternehmens berufen. Der Beirat wurde Ende vergangenen Jahres mit dem Ziel gegründet, das Management bei strategischen Entscheidungen beratend zu unterstützen.

Der gelernte Versicherungskaufmann Fornol sammelte in mehr als 30 Jahren umfangreiche Erfahrungen im Vertrieb von Versicherungsprodukten und verfügt über ein großes Netzwerk in der Branche. Er war zuletzt als Vertriebsdirektor und bis 2019 als Geschäftsleitungsmitglied für Swiss Life tätig. Ende 2021 ging er in den Ruhestand.

„Seit vielen Jahren kenne und beobachte ich die Fonds Finanz mit großem Interesse. Sie ist ein sehr ambitioniertes Unternehmen, das vor allem jetzt gemeinsam mit Hg (britischer Investor, Anm. der Red.) noch viel mehr Potenzial entfalten kann. Norbert Porazik und Markus Kiener (die Geschäftsführer der Fonds Finanz, Anm. der Red.) haben spannende Pläne für die technische und vertriebliche Weiterentwicklung. Ich freue mich, bei dieser Entwicklung beratend zu unterstützen“, wird Fornol in einer Pressemitteilung der Fonds Finanz zitiert.