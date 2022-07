Aktien bei Jüngeren trotz Markteinbruchs populär

Ungeachtet des Einbruchs der Finanzmärkte in diesem Jahr erfreuen sich Aktien nach einer Umfrage wachsender Beliebtheit bei Jüngeren. Demnach hat in den vergangenen beiden Jahren der Aktienbesitz unter den 1980 und später Geborenen stark zugenommen, wie das Umfrageinstitut Yougov im Auftrag der Versicherung Swiss Life Deutschland ermittelte. Stark an Bedeutung gewonnen haben auch die "nachhaltigen Geldanlagen".