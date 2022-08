Testament leicht gemacht: Fonds Finanz startet mit einem digitalen Nachlassmanager

In Kooperation mit Deutschen Vorsorgedatenbank AG und SKW Schwarz Rechtsanwälte bringt Fonds Finanz einen digitalen Nachlassmanager. Makler sollen so die Möglichkeit haben, ihren Kunden eine individuelle Nachlassregelung anzubieten. Das Tool wurde gemeinsam mit Fachanwälten für Erb- und Steuerrecht entwickelt.

Das Tool ermöglicht Interessenten auch ohne eigenes juristisches Fachwissen, ein rechtsgültiges Testament zu erstellen. Fond Finanz kooperiert dafür mit der Deutschen Vorsorgedatenbank AG und SKW Schwarz Rechtsanwälte exklusiv und bietet den Nachlassmanager im Rahmen des Loyalty-Programms 4circles an. „Über die Hälfte der deutschen Bevölkerung hat bisher kein Testament oder andere Vorkehrungen getroffen. So unliebsam das Thema auch ist – Unfälle passieren leider täglich. Damit Hinterbliebene individuelle Wünsche kennen, ist ein Testament unerlässlich“, so Norbert Porazik, geschäftsführender Gesellschafter der Fonds Finanz.

Für Makler ab dem Bronze-Status

In wenigen Schritten erhalten Fonds Finanz Makler, die am Loyalty-Programms 4circles teilnehmen, ab dem Bronze-Status für ihre Kunden einen übersichtlichen Einblick in die gesetzliche Erbfolge und die Möglichkeiten einer individuellen Anpassung. Nach Eingabe der Details zu Familienangehörigen, Immobilienbesitz, Kapitalanlagen und allen weiteren Wertgegenständen erstellt der Nachlassmanager digital eine Übersicht über die gesetzliche Erbfolge und Erbverteilung sowie eventueller Pflichtteilsansprüche und fälliger Erbschaftssteuer. Komplexes Erbrecht und die damit verbundenen Folgen werden damit leicht verständlich aufbereitet und umsetzbar.

Stimmen individuelle Vorstellungen nicht mit den Regelungen der gesetzlichen Erbfolge überein, bietet der Digitale Nachlassmanager die Möglichkeit, ein Beratungsgespräch mit einem spezialisierten Anwalt der Kanzlei SKW Schwarz Rechtsanwälte zu Sonderkonditionen zu vereinbaren.