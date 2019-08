Patientencoaching Asthma: Neuer Service für Gothaer-Kunden

Ab sofort haben die vollversicherten Kunden der Gothaer Krankenversicherung die Möglichkeit, ein Patientencoaching des medizinischen Beratungsunternehmens 4sigma zum Thema Asthma in Anspruch zu nehmen. In Zusammenarbeit mit Bosch Healthcare Solutions wird den Patienten zusätzlich ein professionelles Atemmessgerät zur Verfügung gestellt.

Zielgruppe des Programms sind Patienten, die an schwerem allergischen Asthma leiden. Das Angebot besteht aus einem 12-monatigen Programm mit telefonischen Coaching-Gesprächen. Dort besprechen die Patienten mit ihrem persönlichen Gesundheitsexperten von 4sigma ihren Gesundheitszustand, kontrollieren ihre Atemmesswerte und lernen, im Alltag sicherer mit der Erkrankung umzugehen.

Technische Unterstützung per App

Zusätzlich erhält der Versicherte das Atemmessgerät Vivatmo me der Firma Bosch Healthcare Solutions. Mit diesem Gerät können die Patienten den Entzündungsgrad ihrer Atemwege selbst zu Hause bestimmen. Durch die regelmäßigen Messungen kann der Arzt die Behandlung individuell anpassen und dem Patienten eine optimal dosierte Therapie empfehlen.

Unterstützt wird das Ganze durch die Vivatmo app, ein digitales Asthma-Tagebuch mit zusätzlicher Pollenfluginformation. Die Messwerte werden per Bluetooth an die App übermittelt und veranschaulichen so den Verlauf der Atemwegsentzündung. Die Werte können in Form einer Monatsübersicht mit dem Arzt geteilt werden.

Gothaer trägt die Kosten für Ihre Kunden der privaten Krankenversicherung

Die Gothaer Krankenversicherung AG erstattet ihren vollversicherten Kunden die Kosten im tariflichen Rahmen, sofern die medizinische Notwendigkeit hierfür gegeben ist. Wer teilnehmen möchte, kann sich an den Kundenservice der Gothaer Krankenversicherung wenden.

„Mit diesem Asthma-Programm und Vivatmo me bietet die Gothaer ihren Versicherten die einzigartige Möglichkeit ihr Asthma besser im Blick zu behalten“, betont Marc Meier, Geschäftsführer von Bosch Healthcare Solutions GmbH.

„Wir setzen mit dieser Kooperation konsequent unseren Weg fort, die Gothaer Krankenversicherung als Gesundheitsdienstleister zu etablieren“, erläutert Oliver Schoeller, Vorstandsvorsitzender der Gothaer Krankenversicherung AG.

Foto: Shutterstock