AS Gruppe erhält Property Management Mandat für Berliner Wohnbestände

Die AS Property Management GmbH, eine Tochtergesellschaft der AS Unternehmensgruppe Holding aus Berlin, wurde zum November 2022 von einem institutionellen Investor exklusiv mit dem Property Management für dessen Berliner Wohnimmobilienbestand beauftragt.

Das Wohnquartier besteht aus mehr als 700 Verwaltungseinheiten und einer Gesamtmietfläche von mehr als 30.000 Quadratmetern, teilt die AS Unternehmensgruppe mit. Für die kommenden Jahre ist eine Erweiterung von mindestens 500 Wohneinheiten jährlich, mit einem Zielvolumen von 60 Millionen Euro pro Jahr geplant.

„Wir sehen in der Zusammenarbeit mit Cpx Immocom nur Vorteile entlang der Wertschöpfungskette. Die AS Property Management GmbH konnte durch die nachhaltige und professionelle Bewirtschaftung sowie Sonder- und WEG-Verwaltung der – bisherig ausschließlich – unternehmenseigenen Objekte unserer Gruppe überzeugen und sich im Auswahlverfahren durchsetzen. Daher freuen wir uns über die jetzige Zusammenarbeit, um sowohl für die institutionellen Anleger als die privaten Käufer der Wohnungen gemeinsam das beste Ergebnis generieren zu können“, sagt Andreas Schrobback,

Geschäftsführer und Gründer der AS Unternehmensgruppe Holding. „Und mit der Cpx Immocom haben wir einen Netzwerkpartner gefunden, der über hohe Immobilienvermarktungsexpertise verfügt.“

Mehrheitlich zur Gruppe Bayerische Beamten Lebensversicherung

„Mit dieser Kooperation wollen wir Synergien in unseren jeweiligen Geschäftsmodellen schaffen und exklusive Mehrwerte für unsere Kunden liefern. In der Zusammenarbeit erfüllen wir Kundenpräferenzen nach nachhaltiger Wertbeständigkeit und Chance auf Rendite in einem der wachstumsstärksten Immobilienmärkten Deutschlands. Finanz- und Immobilienvertrieben, die für Ihre Kunden auf der Suche nach einem attraktiven Immobilienengagement sind, bieten wir eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe an. In einem Marktumfeld mit wachsenden Kundenanforderungen und einem intensiveren Wettbewerb sehen wir in dieser Zusammenarbeit entscheidende Wettbewerbsvorteile“, ergänzt Markus Brochenberger, Geschäftsführer der Cpx Immocom und Vorstandsvorsitzender der Compexx Finanz AG aus Regensburg.

Die Compexx Finanz AG ist den Angaben zufolge ein Expertennetzwerk für Finanzdienstleistungen. Die deutschlandweit agierende Finanzdienstleistungsgruppe wurde demnach 2005 gegründet und betreut mittlerweile mehr als 60.000 Kunden in ganz Deutschland bei allen Fragen rund um Vermögen, Versicherung und Vorsorge. Die Compexx Finanz AG gehört mehrheitlich zur Versicherungsgruppe die Bayerische (Bayerische Beamten Lebensversicherung a. G).