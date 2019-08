Eigentümer von Schlössern und Burgen regen sich über Grundsteuer auf

Die Real I.S. AG hat den Verkauf einer Büroimmobilie in der Taubenstraße 7-9 in Berlin-Mitte im Auftrag des „Bayernfonds Immobilienverwaltung Objekt Berlin Taubenstraße KG“ an eine Objektgesellschaft der DIC Asset AG unter aufschiebender Bedingung beurkundet. Der Besitz-, Nutzen- und Lastenübergang (BNL) ist für das vierte Quartal 2019 geplant. Der Kaufpreis beträgt rund 111 Mio. Euro.