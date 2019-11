Mietendeckel: Bärendienst des Senats für Berlin

Die CDU will die private Altersvorsorge stärken und notfalls langfristig zur Pflicht machen. Ihr Parteitag in Leipzig beschloss am Freitag einen entsprechenden Antrag, wonach die private Vorsorge effizienter gemacht und verbindlicher gestaltet werden soll. “Dazu soll in einem ersten Schritt die bestehende private Altersvorsorge an zentralen Stellen verbessert werden, indem der Staat Kriterien für ein Standardvorsorgeprodukt festlegt.”