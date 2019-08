Mietpreisexplosion erfordert Blick über den Tellerrand

Da die Folgen des Klimawandels, soziale Spannungen und ein hohes Maß an Ungleichheit immer deutlicher werden, hat das Bennett Institute for Public Policy an der University of Cambridge unter der Leitung von Professor Diane Coyle einen ersten Bericht über die Verbesserung der Wirtschaftsmessung für die Steuerung einer effektiven Wirtschaftspolitik veröffentlicht.