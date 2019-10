Neuer Betriebskostenspiegel für Deutschland erschienen

Im ersten Halbjahr 2019 mussten in Deutschland 42.235 Verbraucher eine Insolvenz anmelden – so wenig wie seit 2004 nicht mehr. Die Zahl der Privatpleiten verringerte sich damit um 1,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Zu diesem Ergebnis kommt der Informationsdienstleister Crifbürgel in einer neuen Studie. Der Trend könnte aber schon bald kippen.