Real I.S. veräußert erfolgreich Büroimmobilie in Berlin

Die Real I.S. AG hat den Verkauf einer Büroimmobilie in der Taubenstraße 7-9 in Berlin-Mitte im Auftrag des „Bayernfonds Immobilienverwaltung Objekt Berlin Taubenstraße KG“ an eine Objektgesellschaft der DIC Asset AG unter aufschiebender Bedingung beurkundet. Der Besitz-, Nutzen- und Lastenübergang (BNL) ist für das vierte Quartal 2019 geplant. Der Kaufpreis beträgt rund 111 Mio. Euro.

Das Bestandsgebäude aus den 1950er Jahren umfasst rund 10.100 Quadratmeter Büro- und Lagerflächen auf neun Geschossen und wurde zwischen 2004 und 2005 kernsaniert sowie erweitert.

“Bundeshauptstadt zählt zu den attraktivsten Standorten”

Das Single-Tenant-Objekt im gefragten Teilmarkt Berlin-Mitte verfügt zudem über 38 Stellplätze und ist derzeit voll an ein Unternehmen aus dem Bankenwesen vermietet.

„Berlin als Bundeshauptstadt und besonders der Teilmarkt Berlin-Mitte zählen zu den attraktivsten Bürostandorten des Landes. Immer weiter ansteigende Spitzenmieten und die extrem niedrige Leerstandquote sorgen für ein gutes Preisniveau, das wir mit dem Verkauf im Sinne unserer Investoren nutzen”, so Jochen Schenk, Vorstandsvorsitzender der Real I.S. AG in einer hauseigenen Pressemitteilung.

“Der Erfolg unseres aktiven Assetmanagements zeigt sich nicht zuletzt auch in einem attraktiven Rückfluss an die Fondshalter, die nun nach dem abgeschlossenen Portfolioabbau erfolgen wird“, heißt es dort weiter von Schenk zu seiner Transaktion.

Die beteiligten Akteure wurden von der CBRE GmbH beraten.

Foto: Shutterstock